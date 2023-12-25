Станом на грудень 2023 року в Україні продовжують працювати 8193 церкви Московського патріархату. Цікаво, що більшість з них досі не наважилися показати приналежніть до країни-терористки у своїй назві. Це – порушує вимоги закону.

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Які області лідирують у сумній статистиці

Лідеркою у сумній статистиці залишається Донецька область. Там Кірілу підпорядковуються 683 церкви. Наступна у антитопі – Вінницька область. Там – 534 церкви Московського патріархату.

Найменше Московського патріархату залишилося на Львівщині та Івано-Франківщині. Там – лише по 18 церков.

Скільки громад УПЦ МП перейшли до ПЦУ

Від початку повномасштабного вторгнення ця статистика постійно зростає. Станом на листопад 2023 року повідомляли, що від 24 лютого 2022 року 884 релігійні громади Української православної церкви (Московського патріархату) перейшли до Православної церкви України. Цим вони показали, що не хочуть мати нічого спільного з країною-терористкою, яка вбиває українців та руйнує українські міста й села.

Патріарх Кіріл продовжує людожерську риторику

Патріарх Кіріл заохочує російських окупантів вбивати українців. Так званий "представник духовенства" благослосив росіян скоювати геноцид. До слова, храм, у якому відбувався шабаш, не витримав ганьби й згорів. Також нещодавно патріарх Кіріл заявив, що Росія – одна з 5 вільних у світі країн й закликав молитися за Путіна.

Тим часом ядерна зброя, за версією патріарха Кіріла, створена "за Божим промислом" – "покровом преподобного Серафима Саровського".