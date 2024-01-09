Церква Темітопе Балогуна (Ті Бі) Джошуа "Синагога, церква всіх народів" діє у Нігерії, звинуватили її засновника. BBC та міжнародної медіаплатформи openDemocracy провели дворічне розслідування, яке пролило світло на злочини пастора.

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Що відомо про діяльність пастора Ті Бі Джошуа

Джошуа звинувачують у зґвалтуваннях, примусі до абортів, у жорстокому поводженні з дітьми та дорослими, яких "били батогом і приковували ланцюгами".

З журналістами спілкувалися понад 25 колишніх послідовників секти із Великої Британії, Нігерії, США, Південно-Африканської Республіки, Гани, Намібії та Німеччини поспілкувалися з BBC. Загалом показання учасників охоплюють майже 20 років діяльності церкви.Зокрема.

Деякі парафіяни проживали у комплексі церкви, розташованому в місті Лагос. Зазначається, що 12 поверхів комплексу спроєктував сам Джошуа, а послідовники заявили, що будівля нагадує бетонний лабіринт.

Однією з живих свідків є британка Рей, яка у 21 рік покинула Брайтонський університет у 2002 році та доєдналася до церкви. Вона стверджує, що 12 років була "ученицею" Джошуа.

За її словами, впродовж цих років вона зазнавала сексуального насильства, також її утримували в одиночній камері протягом двох років. Через жорстоке поводження вона кілька разів намагалася вчинити самогубство.

Ще одна колишня парафіянка, Джессіка Кайму з Намібії, розповіла, що перебувала у церкві понад 5 років. Вона сказала, що їй було 17 років, коли Джошуа вперше зґвалтував її. За цей час Кайму змусили зробити 5 абортів.

Також багато людей зазначали, що Джошуа фальсифікував свої "чудесні зцілення" від різних хвороб, зокрема раку та ВІЛ/СНІДу, які транслювали по телевізору мільйонам людей у ​​всьому світі.

Четверо британців, які розмовляли з виданням, кажуть, що повідомили про насильство владі Великої Британії, однак реакції не було. Зокрема, подружжя, якому вдалося втекти з церкви, марно надсилало розповіді очевидців та відеодокази до Верховної комісії Великої Британії в Нігерії електронною поштою.

У коментарі BBC церква заперечила всі звинувачення.

Церква досі має прихильників у різних країнах світу

Ті Бі Джошуа помер у 2021 році. Після цього його визнали одним із найвпливовіших пасторів в історії Африки.

Серед парафіян його церкви були десятки політичних лідерів та знаменитостей. Церква має прихильників у всьому світі, керує християнським телеканалом Emmanuel TV і веде сторінки у соцмережах, за якими стежать мільйони користувачів.

Наразі установа продовжує діяти під керівництвом вдови Джошуа, Евелін.