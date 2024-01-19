У квітні 2023 року він ціленаправлено слідував за 18-річною дівчиною – наздогнавши її, він вчинив сексуальне насилля. Напад завдав жертві серйозної травми, яка вплинула на її навчання та життя
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Деталі справи
У Британії у справі про зґвалтування засудили 29-річного українця Андрія Мельника. Згідно з матеріалами справи, 2 квітня 2023 року чоловік рано вранці почав переслідувати 18-річну дівчиною яка поверталася з вечірки на автобусі. Злочинець наздогнав її, а потім притиснув до огорожі та зґвалтував. Зрештою молодій жінці вдалося відштовхнути свого нападника і втекти.
У суді українець визнав свою вину, однак суддя не помʼякшив термін, бо той "зробив це в останній момент. Правоохоронці встановили, що він ціленаправлено йшов за жінкою майже пів кілометра Після скоєння злочину Мельник повернувся на ту ж зупинку, з якої почалося переслідування
Суддя засудив зловмисника його до чотирьох років і шести місяців тюремного увʼязнення.
Українця Андрія Мельника визнали винним у зґвалтуванні дівчини / Surrey Police
Судді також повідомили, що Мельник жив у Великій Британії у статусі біженця з 2019 року. Він втік від кримінальної відповідальності за ухилення від призову на військову службу. Суддя натякнув, що після відбуття терміну покарання йому може загрожувати депортація.
Інші випадки зґвалтування
- У Непалі послідовники вважали свого духовного лідера Рам Бахадура Бомджана реінкарнацією Будди. Однак згодом стало відомо, що той зґвалтував неповнолітню монахиню в одному зі своїх ашрамів. Чоловіка вдалося знайти лиш через 4 роки після оголошення.
- Видання BBC опублікувало велике розслідування про засновника церкви "Синагога, церква всіх народів" Темітопе Балогуна (Ті Бі) Джошуа. Журналісти звинуватили того у катуванні та знущанні з підлеглих. За словами однієї з "учениць Джошуа", вона протягом 12 років зазнавала сексуального насильства, також її утримували в одиночній камері протягом двох років.
- У Франції відомого письменника Фредеріка Бегбедера звинуватили у зґвалтуванні. Заяву подала молода дівчина, яка мала два сексуальних контакти з письменником. Жертва стверджує, що перший був за згодою, а наступний – ні.