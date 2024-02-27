У Польщі чоловік з ножем зґвалтував українку на людях: перехожі здивували байдужістю, – ЗМІ

У столиці Польщі над українкою вчинили сексуальне насильство на очах у місцевих жителів. Люди це бачили та просто проходили повз.

Інцидент стався у понеділок, 26 лютого, прямо у центрі Варшави. Постраждалій дівчині 20 років.

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Подробиці моторошного інциденту

Зловмисник напав на українку, коли вона поверталася до своєї квартири. Співрозмовник видання, що бачив записи з камер відеоспостереження, припустив, що чоловік довго стежив за дівчиною та спостерігав за нею раніше.

Коли молода жінка опинилася біля житлового багатоквартирного будинку, цей чоловік напав на неї. Він одягнув своїй жертві на голову балаклаву, приставив до її тіла ніж, схопив дівчину та потягнув перед вхідними воротами. Зловмисник душив українку та зривав з неї одяг протягом кількох хвилин, а потім затягнув її до клітки в сусідній багатоповерхівці та зґвалтував. Після цього ґвалтівник кинув свою жертву на сходах перед воротами, пішов до трамвая, розкидуючи її речі дорогою, та поїхав геть.

Як відреагували інші люди

Видання пише, що, згідно з записами відеокамер, перехожі просто проходили повз під час жорстокого зґвалтування у центрі польської столиці. Так, дві дівчини лише щось крикнули нападнику, але той не відреагував, і вони пішли. Інша дівчина та хлопець, який йшов із нею, взагалі ніяк не відреагували.

Лише охоронець допоміг дівчині. Він знайшов роздягнену українку на сходах коли збирався на ранкову зміну. Цей чоловік викликав швидку допомогу та правоохоронців. Служби приїхали на місце подій через кілька хвилин. Після цього дівчину ушпиталили у важкому стані.

Що відомо про нападника

Нападника виявили та затримали протягом кількох годин. Він ховався у своїй квартирі в районі під назвою Мокотув. Його доставили до відділку поліції.

Правоохоронці обшукали його оселю та знайшли книги кримінальної тематики. 23-річному чоловіку повідомили про підозру у замаху на вбивство жінки на сексуальних мотивах. Йому загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення. Прокуратура клопотала про його тимчасовий арешт на 3 місяці.

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