Як зазначають журналісти, зловмисником може бути 18-річний українець. Він зустрівся з 15-річною дівчиною. Після чого не лише зґвалтував неповнолітню, а й скинув її зі скелі. Його вже взяли під варту.

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Що відомо про інцидент

За наявною інформацією, стався він у вівторок, 8 вересня, ввечері. Хлопець заманив неповнолітню та прогулювався з нею уздовж річки у мікрорайоні Дубравка. Відомо, що він був знайомим дівчині, тож вона погодилася побути з ним. Утім, згодом зловмисник повів її до лісу, зв'язав їй руки, заклеїв скотчем рот і зґвалтував.

"Після цього він завдав їй нових порізів і погрожував смертю", – зазначила речниця поліції Міхаела Райндлова.

Постраждала в якийсь момент прикинулася мертвою. Це і врятувало її. Хлопець загорнув дівчину у мішок, після чого скинув зі скелі у ліс і зник. Вона самотужки змогла вирушити по допомогу. Її з травмами госпіталізували.

Уже через кілька годин правоохоронці затримали 18-річного ґвалтівника. Повідомляють, що злочинець – українець, котрий упродовж тривалого часу мешкав у Пльзені. Зауважимо, що він не був біженцем. Чоловіка звинуватили у зґвалтуванні та замаху на вбивство.

У другій половині дня у п'ятницю суд Пльзені ухвалив рішення. Воно передбачає, що обвинуваченого притягнуть до відповідальності та відправлять під варту.

Реакція мера міста на злочин

Варто звернути увагу на те, що в четвер про моторошний інцидент стало відомо. Після цього мережею почали ширитися ненависні коментарі. Крім того, у суботу планують провести марш через Пльзень. Він буцімто має бути спрямований проти громадян України.

Міський голова Пльзені Роман Заржицький прокоментував інцидент. Він зауважив, що його донька такого ж віку. Тож чоловік не може навіть уявити, "через яке пекло їй довелося пройти".

Такий вчинок не має жодного виправдання, і навіть найсуворіше покарання буде недостатнім для винуватця. Було завдано не тільки тілесних ушкоджень, але й психологічної шкоди, яку дівчинка буде нести все життя. Я сподіваюся, що вона буде сильною і якнайшвидше переживе все це,

– зазначив Заржицький.

Крім того, на понеділок він скликав екстрену нараду. Під час неї обговорять ситуацію у Пльзені з представниками Управління у справах іноземців, Державної та муніципальної поліції та Департаменту безпеки.

Зауважимо, що міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан закликав громадян не узагальнювати та не бути нетерпимими за національною ознакою.

"Ганебний акт насильства, що стався в Пльзені, розслідується поліцією, винуватець вже вислухав звинувачення. Сподіваюся, що з його жертвою зрештою все буде добре. Немає жодних підстав узагальнювати і розпалювати нетерпимість через національність нападника", – наголосив він.

Ракушан підкреслив, що усе це, як і насильство, справедливо засуджують. За його словами, цьому "не місце у цивілізованому суспільстві".