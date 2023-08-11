У справі призначили новий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції в іншому складі.

Дивіться також Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: суд вдруге переносить розгляд апеляції

Закарпатський апеляційний суд переглянув вирок Воловецького районного суду у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої,

— повідомили в Офісі Генпрокурора.

Засідання у справі проходили в закритому режимі.

"Суд апеляційної інстанції не поставив крапку в цій справі. Ухвалою Закарпатського апеляційного суду вирок першої інстанції скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд", – додали в прокуратурі.

Яким був вирок

Навесні 2023 року Воловецький районний суд виніс вирок трьом неповнолітнім, які вчинили злочин щодо своєї односельчанки. Вирок обурив всю Україну, оскільки дав хлопцям умовний термін, фактично звільнивши їх від реального відбування покарання.

Після суспільного розголосу та привернення уваги медіа й громадськості до цієї справи була подана апеляція. В червні Закарпатський апеляційний суд розпочав розгляд по цій справі.

Довідка. Зґвалтування сталося 24 серпня 2021 року. "Будучи добре знайомими з потерпілою, хлопці запросили її до підвального приміщення у помешканні одного з них. Дівчина погодилась, однак потім, всупереч її волі, обвинувачені вчинили щодо неї дії сексуального характеру, знімаючи окремий епізод на відео".

Після розголосу справу взяв під особистий контроль омбудсмен, а прокуратура пообіцяла оскаржити вирок суду.