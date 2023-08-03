Про це повідомили у юридичній компанії "Міллер", яка представляє постраждалу дівчинку у суді. Проте "відтягнути" засідання суду на максимум не вдалося – розгляд апеляції перенесли на наступний день, передає 24 Канал.
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Засідання суду постійно переносять
У Закарпатському апеляційному суді 2 серпня мали розглядати скарги у справі зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті. Проте напередодні засідання перенесли, оскільки сторона захисту зловмисників залучила нових адвокатів.
Саме сьогодні (2 серпня – 24 Канал) обвинувачені залучили ще двох адвокатів, що, ймовірно, використали для затягування розгляду справи, оскільки адвокатам треба час, щоб ознайомитися з матеріалами кримінального провадження,
– заявили адвокати постраждалої.
Обвинувачені обґрунтували залучення нових адвокатів тим, що буцімто "ніхто не хотів братися за справу". До слова, від минулого засідання суду минуло більше ніж 2 місяці.
У компанії наголосили, що це вже вдруге суд переніс розгляд справи. Вперше засідання відклали 6 червня. За день до засідання адвокат сторони обвинувачених заявив, що нібито захворів.
Розглядати апеляцію будуть у четвер, 3 серпня. Адвокати потерпілої вимагають ухвалити новий вирок, засудивши ґвалтівників до реального позбавлення волі та задовольнити цивільний позов у повному обсязі. Адже суд лише призначив їм штраф та дав умовний термін.
Справа про зґвалтування дівчини на Закарпатті: коротко
- Влітку 2021 року троє підлітків – двоє 15-річних братів-близнюків та їхній 14-річний друг зґвалтували 14-річну дівчинку. Частину сексуального насильства вони знімали на телефон, а потім опублікували відео у соцмережах та показали однокласникам.
- За даними слідства, дівчинка нікому не розповідала про те, що сталося. Рідні постраждалої дізналися про зґвалтування лише через кілька тижнів.
- У березні 2023 року суд виніс вирок у справі – неповнолітнім призначили випробувальний термін на 2 роки. Хоча санкції статті, за якою відкрите кримінальне провадження, передбачають позбавлення волі та ув'язнення, проте суддя Воловецького кримінального суду виправдав рішення тим, що зловмисники неповнолітні.
- Таке рішення викликало скандал у мережі. Українці не погоджувалися з вироком суду, Все, що відомо про реакцію суспільства та влади на справу, можна переглянути за посиланням.
- Прокуратура подала апеляцію й заявила, що вимагатиме справедливого вироку для ґвалтівників.