Мовиться про російського окупанта Павла Шувалова, якого у 2021 році засудили до 24 років колонії суворого режиму. Він просидів у тюрмі тільки до квітня 2023 року, а потім пішов воювати в Україну, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про ліквідованого окупанта-ґвалтівника

В Україні загинув "тулунський маніяк", засуджений за зґвалтування 27 жінок,

– написали росЗМІ.

Відповідну інформацію вони дізнались від трьох однополчан загиблого та з джерела в правоохоронних органах.

Як виявилось, 55-річний Павло Шувалов родом з Тулуна Іркутської області. У 2021 році його в Росії засудили в справі про зґвалтування 27 жінок, двох із яких він убив.

Просидівши у колонії суворого режиму тільки до квітня 2023 року злочинець вирішив підписати контракт "із неназваною "ПВК". Вже 29 травня 2023 року Павло Шувалов загинув під час боїв під Луганськом. Тіло маніяка забрати з поля бою не вдалося.

Російське видання зазначило, що з Шувалов зґвалтував 27 жінок з 2000 по 2019 роки.

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