Недавно Украина ударила по нефтепроводу "Дружба", в результате этого Венгрия больше не может получать газ из России Из-за этого командующему Сил беспилотных систем запретили въезд в государство.

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди жестко отреагировал на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о запрете въезда на территорию страны из-за атак украинских беспилотников на нефтепровод "Дружба", пишет 24 Канал.

Что он сказал?

Запихните в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я – Украинец, и прибуду на Родину моего Отца уже после вас. Настоящих Мадьяров в Венгрии хватает, и когда-то вы им настоп**дите. А за ограничение Шенгена – не берите на себя больше, чем можете потянуть, – странный у вас юмор",

– заявил командующий Сил беспилотных систем.

Он отметил, что, заступаясь за нефтепровод "Дружба", Сийярто защищает не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы, наполненные российскими деньгами от продажи подсанкционных товаров и сырья.

"Что касается популизма вокруг названных угроз суверенитету Венгрии,– продавайте это и дальше местному люмпену. Но помните черно-белую позицию этнического венгра, украинского военного, командира "Птиц" ВСУ: маслая за нефтепровод "Дружбу", вы защищаете не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы, наполненные подсанкционным дешевым сырьем", – отметил "Мадьяр".

Командующий Сил беспилотных систем отметил, что, покупая подсанкционную продукцию, Венгрия спонсирует российские атаки по мирным городам Украины, которые только за одну ночь убили десятки украинцев в Киеве.

"Вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих наизнанку ракетами и шахедами по мирным городам Украины и только сегодня, 28 августа 2025 года, убили десятки украинцев в Киеве. Ваши конечности – по локоть в украинской крови. И мы это будем помнить. Без претензии на политику. Чисто реакция военнослужащего, гражданина Украины, на обнародованное заявление. RUSZKIK HAZA", – заявил Роберт "Мадьяр" Бровди.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на заявление венгерского министра иностранных дел. Он отметил, что вместо справедливой реакции на гибель украинцев от российских обстрелов со стороны Венгрии звучат только новые обвинения в адрес Украины.

Венгерские чиновники дошли до того, что пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине за их участие в защите нашего государства и людей,

– отметил Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении на фейсбук заявил, что "командиру воинской части, которая нанесла удары по нефтепроводу "Дружба", запретили въезд в Венгрию и Шенгенскую зону "в течение ближайших лет". По его словам, "это было нападение на наш суверенитет, что ставил под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, поэтому "Украина должна получить за это последствия".

