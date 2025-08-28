Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

Что эффективнее – дроны или артиллерия?

Издание пишет, что Силы обороны сейчас используют беспилотники чаще, чем артиллерию. Но интересный момент: так происходит не потому, что дроны более эффективны, а отчасти потому, что дронов больше, чем гаубиц и снарядов к ним.

Сигнал дрона можно заглушить, можно физически сбить БПЛА, беспилотнику может помешать погода. Артиллерийские снаряды дешевле дронов и значительно мощнее. Например, 155-миллиметровый снаряд, выпущенный из некоторых гаубиц, содержит 6,6 килограмма взрывчатого вещества, а вес некоторых боеприпасов может достигать 12 килограммов. То есть им можно разрушить дом.

Впрочем, артиллерия имеет и свои минусы. Она разная – есть самоходная, а есть буксированная. Но оба типа ломаются и становятся легкими целями для беспилотников при заходе на позиции или отхода с них.

Артиллерия нанесла много потерь россиянам в начале войны, сейчас врага уничтожают преимущественно беспилотниками. Однако артиллеристы не стали меньше использовать свое оружие. Крупнокалиберные системы проще сложного современного программного обеспечения и электроники, которое иногда могут подвести. К тому же "арта" дает эффект массового поражения, когда одним выстрелом можно уничтожить целую позицию противника.

WSJ цитирует оператора дрона Василия: "Дроны действительно точны и попадают точно в цель, но артиллерия будет покрывать всю территорию. Артиллерия была, есть и будет богом войны".

Интересно! Журналисты обратили внимание, что эту крылатую фразу приписывают Сталину. И действительно, в газете 1944 года можно найти эти слова якобы авторства Сталина.

Мнения военных о современной войне