Что эксперты говорят об армии США?

По оценкам многих экспертов, армия США далека от разработки и развертывания огромного арсенала сложных дронов, которыми уже владеют украинцы и россияне. Говорится, в частности, о дронах-камикадзе для уничтожения танков и техники и наземные дроны, которые могут ставить мины и доставлять боеприпасы или лекарства, а также о больших аппаратах, транспортирующих меньшие за линию фронта.

В Украине почти каждый солдат умеет пользоваться дронами – и запускать их, и уклоняться от них. В США даже не начали этого делать,

– отметила Екатерина Бондарь, эксперт Центра стратегических и международных исследований.

Ветеран морской пехоты Дэн Колдуэлл объяснил, почему армия США, которая долгое время считалась эталоном военных инноваций, так отстает. По его мнению, главная причина в том, что генералы "воюют прошлую войну": многие из них формировались еще во время операций "Буря в пустыне", в Ираке и Афганистане, и до сих пор мыслят в тех категориях. Отсюда и концентрация Пентагона на "престижных" программах – истребитель F-35, ракета Sentinel, новые корабли, дорогие высокоточные боеприпасы.

В то же время один из авторов инициативы Replicator Майкл Хоровиц отметил: "война России против Украины на практике доказала то, что мы годами говорили в теории: роботы и искусственный интеллект меняют характер войны".

Самое ценное, чему нас научила Украина, – это адаптивность и способность быстро масштабировать решения. То, что украинские военные разрабатывали новые дроны буквально в реальном времени в ответ на действия россиян, впечатляет,

– сказала Надежда Шадлоу из Hudson Institute.

Эксперты заключают, что Пентагону следует упростить закупочные процессы, активнее использовать имеющиеся коммерческие производственные мощности и закупать больше готовых деталей с рынка, чтобы быстро наверстать отставание.

