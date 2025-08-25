Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента США во время пресс-конференции в Белом доме 25 августа.

Что Трамп сказал о Департаменте войны?

Президент США считает, что "Департамент войны" звучит лучше, чем "Департамент обороны".

Это прозвучало плохо. Он сказал: "Сэр, от имени Департамента обороны". Обороны? Я не хочу быть только обороной. Мы хотим оборону, но мы хотим и нападение,

– сказал Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что название, вероятно, все же изменят.

Какие другие заявления сделал Трамп во время пресс-конференции?