Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента США во время пресс-конференции в Белом доме 25 августа.
Что Трамп сказал о Департаменте войны?
Президент США считает, что "Департамент войны" звучит лучше, чем "Департамент обороны".
Это прозвучало плохо. Он сказал: "Сэр, от имени Департамента обороны". Обороны? Я не хочу быть только обороной. Мы хотим оборону, но мы хотим и нападение,
– сказал Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что название, вероятно, все же изменят.
Какие другие заявления сделал Трамп во время пресс-конференции?
Президент США заявил, что уже остановил семь, а на самом деле десять войн по всему миру. "Мы не учитываем несколько из них, а также то, что мы сделали с Ираном, остановив их ядерную программу, которую они бы реализовали в течение месяца", – сказал он.
Один из репортеров спросил у Трампа, почему Путин так неохотно соглашается на встречу с Зеленским. "Потому что он ему не нравится", – ответил американский президент.
Дональд Трамп отметил, что во время последнего разговора с Путиным выразил диктатору недовольство постоянными обстрелами Украины. "Каждый мой разговор с Путиным – хороший, но потом, к сожалению, бомбу сбрасывают на Киев или где-нибудь, и тогда я очень злюсь из-за этого", – сказал Трамп.