Так, Кремль показывает склонность блокировать дипломатические усилия и параллельно тестирует пределы терпения США. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на материал NYP.

Почему мирные переговоры не дают результата?

Россия пытается сорвать договоренности, достигнутые во время саммита в Анкоридже, где Владимир Путин якобы дал Дональду Трампу надежду на возможность мирного соглашения по войне в Украине.

Однако вместо уступок Кремль в очередной раз выдвинул неприемлемые условия. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча Путина с Владимиром Зеленским невозможна без предварительного выполнения требований Москвы.

Ультимативные условия России к Украине предусматривают:

официальный отказ Украины от вступления в НАТО;

отмену законов о языке;

фактические территориальные уступки.

При этом Лавров снова поставил под сомнение легитимность Зеленского как президента, назвав его "фактическим главой режима".

Кремль также настаивает на запрете размещения любых европейских войск в Украине и фактическом признании российского контроля над частью Донбасса.

Обратите внимание! Это противоречит заявлениям Стива Уиткоффа, который после переговоров в Анкоридже утверждал, что Путин пошел на ряд уступок во время встречи и согласился на гарантии территориальной целостности Украины.

По мнению NYP, Путин фактически троллит не только с Зеленского, но и самого Трампа, демонстрируя своеобразное "искусство сорванной сделки".



Дональд Трамп и Владимир Путин / Фото Pablo Martinez Monsivais / AP

Трамп, разочарован отсутствием прогресса, уже намекнул на готовность расширить помощь Киеву. В частности, он объявил о возможности для украинских военных наносить удары по территории России, а также пообещал ввести новые санкции, которые могут серьезно ударить по российской экономике.

Президент США дал Путину две недели для публичного шага навстречу переговорам с Зеленским. Прошла неделя, но Кремль вместо компромиссов демонстрирует только новые требования, фактически сводятся к капитуляции Украины.

Эксперты предостерегают, что "мирные сигналы" с Аляски могут обернуться для Путина унижением, если Трамп отреагирует жесткими действиями.

Состоится ли встреча Зеленского и Путина?