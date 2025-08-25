Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала выразил убеждение, что между этими событиями и заявлениями есть определенная ниточка, которая их связывает и может свидетельствовать о том, что если Россия будет дурачиться и в дальнейшем, то ей будет плохо.
В сентябре ситуация для России может измениться
На днях президент США сделал еще одно заявление. Трамп отметил, что после двух недель будет понятно, наступит ли в Украине мир и заверил, что если этого не произойдет, США будут действовать другим способом. Сейчас американский лидер ожидает встречи Зеленского и Путина. Однако российская сторона выдвигает определенные условия для ее проведения.
Последний месседж Трампа говорит о том, что он имеет две недели и в случае чего – изменит свою тактику. Все эти пазлы можно сложить в правильном направлении и понять, что может ожидать Россию в сентябре,
– озвучил Ткачук.
Офицер ВСУ выразил надежду, что Украина будет иметь возможность качественнее отрабатывать по военным объектам врага. Речь идет не только о глубоком тылу России, но и логистике, возможности бить по вражеским целям на временно оккупированных территориях.
"Мы теперь тоже сможем наносить комбинированные удары и крылатыми ракетами, и дронами. У нас есть шансы перехватить инициативу на определенных направлениях. Не зря россияне забросили в информационное пространство новость о том, что предлагают воздушное перемирие, это нужно больше им, чем нам", – подчеркнул Ткачук.
Отметим, что американский разведчик Джонатан Свит убежден, что встреча Зеленского и Путина маловероятна. Он считает, что даже если к ней присоединится Трамп глава Кремля все равно не согласится на очный разговор. Причин этому несколько, одну из них он называет страх Путина перед Зеленским.
Встреча Зеленского и Путина: что известно?
Американская сторона занимается подготовкой двусторонней встречи украинского лидера и главы Кремля. Предшествовало этому встреча Трампа с Путиным на Аляске, а затем его очный разговор в Белом доме с Зеленским и представителями ЕС и НАТО.
Трамп заявил, что не хочет приобщаться к этой встрече, что они должны поговорить с глазу на глаз, при этом заметил, что Зеленский и Путин плохо ладят между собой и являются очень разными. Среди вероятных мест для их разговора обсуждаются Австрия, Венгрия, Швейцария, Турция.
В МИД Украины заявили, что Зеленский готов встретиться с Путиным и лично обсуждать территориальные вопросы. В МИД России сообщили, что до сих пор повестки дня этой встречи нет, ее дата не определена. Российская сторона также озвучила, что прежде чем Путин и Зеленский встретятся, следует заранее обсудить ряд вопросов.