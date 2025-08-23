Полковник армии США в отставке, американский разведчик Джонатан Свит в эксклюзивном интервью 24 Каналу выразил убеждение, что Путин не встретится с Зеленским даже в присутствии Трампа.
Почему встреча Путина и Зеленского маловероятна?
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что прямых переговоров между Путиным и Зеленским не будет до завершения текущих переговорных процессов.
То есть, до того времени, пока Украина не достигнет точки, когда будет готова подписать мирное соглашение, у Путина нет никакого желания вести переговоры ни с Зеленским, ни с кем-то другим,
– озвучил Мир.
Американский разведчик отметил, что российского диктатора часто называют дедом в бункере. Он считает, что президент Украины вселяет страх в главу Кремля.
Зеленский пока единственный европейский лидер, который выступил против Путина, фактически атаковал Россию, угрожал ее режиму. На определенном уровне Путин боится Зеленского и безусловно хочет его свергнуть, унизить,
– убежден Свит.
Полковник армии США в отставке подытожил, что глава Кремля встретится с президентом Украины только как с побежденным лидером, а предоставлять ему равный статус не хочет.
Напомним, после того, как Трамп встретился в Вашингтоне с Зеленским и европейскими лидерами, американский президент позвонил Путину, с которым накануне провел саммит на Аляске. Тот якобы согласился разговаривать с Зеленским, но на своей территории – в Москве. Украинский лидер якобы отклонил такую идею.
Лидеры Италии и Франции предложили выбрать местом для их встречи Швейцарию, позже о готовности принять их на своей площадке заявили в правительстве Австрии.
Встреча Зеленского и Трампа: о чем заявляют стороны?
В Белом доме озвучили, что подготовка встречи Зеленского и Путина лежит на плечах США и она в процессе. Занимаются этим госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Сам Трамп отметил, что сначала должна состояться двусторонняя встреча, а потом может пройти и трехсторонняя с его участием.
Украинский лидер заявил, что готов очно разговаривать с Путиным. В МИД Украины заверили, что Зеленский допускает возможность обсуждать с главой Кремля вопрос территорий.
Российская сторона в лице главы МИД Сергея Лаврова сообщила, что Путин вроде бы готов встретиться с Зеленским, но после предварительной отработки всех главных вопросов и когда будет подготовлена повестка дня. Лавров озвучил, что ее до сих пор нет, а встреча пока не согласована.