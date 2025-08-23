Полковник армії США у відставці, американський розвідник Джонатан Світ в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив переконання, що Путін не зустрінеться з Зеленським навіть за присутності Трампа.
Чому зустріч Путіна і Зеленського малоймовірна?
Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що прямих переговорів між Путіним і Зеленським не буде до завершення поточних переговорних процесів.
Тобто, до того часу, поки Україна не досягне точки, коли буде готова підписати мирну угоду, в Путіна немає ніякого бажання вести переговори ані з Зеленським, ані з кимось іншим,
– озвучив Світ.
Американський розвідник зазначив, що російського диктатора часто називають дідусем у бункері. Він вважає, що президент України вселяє страх в очільника Кремля.
Зеленський поки що єдиний європейський лідер, який виступив проти Путіна, фактично атакував Росію, загрожував її режиму. На певному рівні Путін боїться Зеленського і безумовно хоче його повалити, принизити,
– переконаний Світ.
Полковник армії США у відставці підсумував, що очільник Кремля зустрінеться з президентом України тільки як з переможеним лідером, а надавати йому рівний статус не хоче.
Нагадаємо, після того, як Трамп зустрівся у Вашингтоні з Зеленським і європейськими лідерами, американський президент зателефонував Путіну, з яким напередодні провів саміт на Алясці. Той нібито погодився розмовляти з Зеленським, але на своїй території – у Москві. Український лідер буцімто відхилив таку ідею.
Лідери Італії та Франції запропонували обрати місцем для їх зустрічі Швейцарію, пізніше про готовність прийняти їх на своєму майданчику заявили в уряді Австрії.
Зустріч Зеленського і Трампа: про що заявляють сторони?
У Білому домі озвучили, що підготовка зустрічі Зеленського і Путіна лежить на плечах США і вона у процесі. Опікуються ним держсекретар США Марко Рубіо, віцепрезидент США Джей Ді Венс, спецпредставник американського президента Стів Віткофф. Сам Трамп наголосив, що спочатку має відбутися дворостороння зустріч, а потім може пройти й тристороння за його участю.
Український лідер заявив, що готовий очно розмовляти з Путіним. В МЗС України запевнили, що Зеленський допускає можливість обговорювати з очільником Кремля питання територій.
Російська сторона в особі очільника МЗС Сергія Лаврова повідомила, що Путін начебто готовий зустрітися з Зеленським, але після попереднього відпрацювання всіх головних питань та коли буде підготовлений порядок денний. Лавров озвучив, що його досі немає, а зустріч наразі неузгоджена.