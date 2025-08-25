Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву президента США під час пресконференції у Білому домі 25 серпня.

Що Трамп сказав про Департамент війни?

Президент США вважає, що "Департамент війни" звучить краще, аніж "Департамент оборони".

Це прозвучало погано. Він сказав: "Сер, від імені Департаменту оборони". Оборони? Я не хочу бути лише обороною. Ми хочемо оборону, але ми хочемо і напад,

– сказав Дональд Трамп.

Він підкреслив, що назву, ймовірно, все ж змінять.

Які інші заяви зробив Трамп під час пресконференції?