Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву президента США під час пресконференції у Білому домі 25 серпня.
Що Трамп сказав про Департамент війни?
Президент США вважає, що "Департамент війни" звучить краще, аніж "Департамент оборони".
Це прозвучало погано. Він сказав: "Сер, від імені Департаменту оборони". Оборони? Я не хочу бути лише обороною. Ми хочемо оборону, але ми хочемо і напад,
– сказав Дональд Трамп.
Він підкреслив, що назву, ймовірно, все ж змінять.
Які інші заяви зробив Трамп під час пресконференції?
Президент США заявив, що вже зупинив сім, а насправді десять воєн по всьому світі. "Ми не враховуємо кілька з них, а також те, що ми зробили з Іраном, зупинивши їхню ядерну програму, яку вони б реалізували протягом місяця", – сказав він.
Один із репортерів запитав у Трампа, чому Путін так неохоче погоджується на зустріч із Зеленським. "Тому що він йому не подобається", – відповів американський президент.
Дональд Трамп зазначив, що під час останньої розмови з Путіним висловив диктатору незадоволення постійними обстрілами України. "Кожна моя розмова з Путіним – хороша, але потім, на жаль, бомбу скидають на Київ чи деінде, і тоді я дуже злюся через це", – сказав Трамп.