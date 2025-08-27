Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

Що експерти кажуть про армію США?

За оцінками багатьох експертів, армія США далека від розробки та розгортання величезного арсеналу складних дронів, якими вже володіють українці та росіяни. Мовиться, зокрема, про дрони-камікадзе для знищення танків і техніки та наземні дрони, які можуть ставити міни та доставляти боєприпаси чи ліки, а також про більші апарати, що транспортують менші за лінію фронту.

В Україні майже кожен солдат уміє користуватися дронами – і запускати їх, і ухилятися від них. У США навіть не почали цього робити,

– зауважила Катерина Бондар, експертка Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Ветеран морської піхоти Ден Колдуелл пояснив, чому армія США, яка довгий час вважалася еталоном військових інновацій, так відстає. На його думку, головна причина в тому, що генерали "воюють минулу війну": багато з них формувалися ще під час операцій "Буря в пустелі", в Іраку та Афганістані, і досі мислять у тих категоріях. Звідси й концентрація Пентагону на "престижних" програмах – винищувач F-35, ракета Sentinel, нові кораблі, дорогі високоточні боєприпаси.

Водночас один з авторів ініціативи Replicator Майкл Хоровіц зазначив: "війна Росії проти України на практиці довела те, що ми роками говорили в теорії: роботи й штучний інтелект змінюють характер війни".

Найцінніше, чого нас навчила Україна, – це адаптивність і здатність швидко масштабувати рішення. Те, що українські військові розробляли нові дрони буквально в реальному часі у відповідь на дії росіян, вражає,

– сказала Надія Шадлоу з Hudson Institute.

Експерти підсумовують, що Пентагону слід спростити закупівельні процеси, активніше використовувати наявні комерційні виробничі потужності та закуповувати більше готових деталей із ринку, щоб швидко надолужити відставання.

