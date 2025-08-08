Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на CNN. Пентагон ввел новую политику, которая позволяет забирать часть оружия и оборудования, запланированных для Украины, обратно в американские запасы.

Часть оружия для ВСУ может вернуться в США

По информации журналистов, речь идет о миллиардах долларов, выделенных в рамках программы Инициатива содействия безопасности Украины (USAI). Новая политика может означать, что критически важные для ВСУ ракеты-перехватчики Patriot, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы останутся в США, чтобы пополнить запасы, которые быстро сокращаются.

В прошлом месяце министр обороны Пит Гегсет уже приостановил большой пакет помощи Киеву, но президент Дональд Трамп отменил это решение и пообещал продолжить поставки оружия. Несмотря на это, меморандум Колби остается в силе и фактически дает Пентагону право пересматривать любые отправки.

В документе вооружение разделили на три категории – "красную", "желтую" и "зеленую". Оружие из "красной" группы, например перехватчики Patriot, может отправляться только после личного утверждения Гегсета.

В то же время в Вашингтоне работают над тем, чтобы финансовое бремя помощи Украине переложить на европейских союзников. Речь идет о создании так называемого "банковского счета НАТО" – фонда, из которого будут закупать американское вооружение для ВСУ.

По замыслу, Украина будет подавать в НАТО список нужной техники, а США будут определять, что готовы продать, после чего закупку будут финансировать европейские партнеры. Начальная сумма фонда – 10 миллиардов долларов, из которых уже более 1 миллиарда долларов выделено.

В Сенате уже появляются инициативы, которые ограничат возможность Пентагона изымать вооружение из пакетов помощи. Законодатели предлагают, чтобы это было возможным только в случае, когда оно больше не нужно Украине для обучения или боевых действий.

Украинские официальные лица неоднократно отмечали, что именно американские системы ПВО – ключ к защите городов от ежедневных ракетных и беспилотных атак России. В июле Россия выпустила рекордные 6 443 ракеты и дроны, и потребность в дополнительных Patriot только растет.