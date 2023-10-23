В Одесской области застрелился депутат от партии "Доверяй делам", – СМИ

23 октября появилась информация, что в Одесской области застрелился депутат от партии "Доверяй делам". По данным местных СМИ, говорится о Василии Тимофееве.

Как отмечают СМИ, депутат Шабовской сельской общины Василий Тимофеев застрелился в собственном доме. Журналисты, ссылаясь на собственные источники, рассказали о записке, которую оставил депутат.

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Оставил предсмертную записку

По данным СМИ, в предсмертной записке депутат Тимофеев просит никого не винить в том, что он совершил самоубийство. Известно, что он выстрелил себе в голову. Для этого использовался стартовый (возможно, переработанный) пистолет.

Редакция 24 Канала пообщалась с правоохранителями Одесской области. Они лишь подтвердили, что у них есть информация, что в Сели Шабо в Одесской области совершил самоубийство 51-летний мужчина. Известно, что в настоящее время началось уголовное производство по статье 115 с пометкой "самоубийство". Пока это все, что смогли сказать правоохранители.

Более месяца назад стало известно о смерти бывшего руководителя Херсонской ОГА Геннадия Лагуты. Впоследствии правоохранители поделились деталями его смерти.

Что известно о смерти Геннадия Лагуты