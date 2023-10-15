Ребенок прыгнул с 22 этажа. К сожалению, от полученных травм девочка погибла.
Важно Две девочки в Киеве выпали из многоэтажки и разбились
В Киеве 12-летняя девочка выпрыгнула из многоэтажки
Как рассказали правоохранители, 15 октября около 12:00 поступила информация, что во дворе многоэтажки на улице Николая Гулака нашли тело ребенка без признаков жизни.
Предварительно, девочка разбилась в результате падения. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители.
Предварительно, полицейские установили, что 12-летняя девочка погибла в результате падения с высоты многоэтажки. После установки всех деталей правоохранители предоставят событию соответствующую правовую квалификацию,
– отметили в полиции Киева.
Заметим, что в соцсетях сейчас распространяют видео, на котором видно, как тело девочки лежит возле многоэтажки, а рядом с ней плачет ее мама.
Другие подобные трагические случаи
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