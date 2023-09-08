Кроме самого мужчины в доме больше жертв или пострадавших не было. Сама квартира мужчины получила повреждения.
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Что известно о трагическом случае в Вишневом
Глава полиции Киевской области Андрей Небитов произошел около 16 часов. Тогда жители города Вишневое сообщили о взрыве и задымлении в одной из многоэтажек.
В Вишневом произошло задымление в многоэтажке / Видео из телеграм-канала Андрея Небитова
В одном из помещений полицейские обнаружили тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты М-50. По предварительным данным гражданин совершил самоубийство,
– сказал он.
В Вишневом мужчина взорвался на гранате / Фото из телеграм-канала Андрея Небитова
Напоследок Небитов предостерег граждан, что если кто-то ощущает изменения в своем психологическом состоянии, тревогу и подавленность, он рекомендует обращаться за профессиональной помощью.
В Киевской области мужчина бросил гранату в гараж
- В городе Вышгород в Киевской области раздались громкие звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что в этом населенном пункте мужчина решил взорвать гранату.
- На месте событий образовался пожар, который оперативно обуздали спасатели. В ГСЧС отметили, что горел гараж в одном из гаражных кооперативов.
- Пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан подчеркнула, что сообщений о пострадавших не поступало. Все детали пожара изучают правоохранители.
- Пока неизвестно, какими именно были мотивы поступка этого мужчины. В конце концов в полиции не рассказали, удалось ли им обнаружить мужчину, бросившего гранату в гараж или нет.
- Подобный случай с гранатой также произошел и в Кропивницком. Там на одной из автозаправочных станций мужчина угрожал взорвать гранату, находясь в нетрезвом состоянии. В то же время сами его слова оказались ложью.