Кроме самого мужчины в доме больше жертв или пострадавших не было. Сама квартира мужчины получила повреждения.

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Что известно о трагическом случае в Вишневом

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов произошел около 16 часов. Тогда жители города Вишневое сообщили о взрыве и задымлении в одной из многоэтажек.

В Вишневом произошло задымление в многоэтажке / Видео из телеграм-канала Андрея Небитова

В одном из помещений полицейские обнаружили тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты М-50. По предварительным данным гражданин совершил самоубийство,

– сказал он.

В Вишневом мужчина взорвался на гранате / Фото из телеграм-канала Андрея Небитова

Напоследок Небитов предостерег граждан, что если кто-то ощущает изменения в своем психологическом состоянии, тревогу и подавленность, он рекомендует обращаться за профессиональной помощью.

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