Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Впоследствии на месте взрыва вспыхнул пожар, который сейчас укротят спасатели, передает 24 Канал.

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В Вышгороде раздавались взрывы и вспыхнул пожар

Очевидцы сообщили, что вечером 7 августа они услышали шум взрыва. Далее стало известно, что мужчина запустил гранату по одному из частных гаражей в Вышгороде.

На место уже прибыли пожарные и пытаются ликвидировать последствия пожара. Информацию о возгорании подтвердила в эксклюзивном комментарии 24 Каналу спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

В настоящее время есть пожар в гаражном кооперативе. Горит двухэтажный гараж, там наши подразделения работают над ликвидацией возгорания,

– рассказала она.

Рубан также отметила, что сообщений о пострадавших пока не поступало. Она также подчеркнула, что дальнейшую информацию должны впоследствии обнародовать правоохранители.

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