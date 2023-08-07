Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Впоследствии на месте взрыва вспыхнул пожар, который сейчас укротят спасатели, передает 24 Канал.
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В Вышгороде раздавались взрывы и вспыхнул пожар
Очевидцы сообщили, что вечером 7 августа они услышали шум взрыва. Далее стало известно, что мужчина запустил гранату по одному из частных гаражей в Вышгороде.
На место уже прибыли пожарные и пытаются ликвидировать последствия пожара. Информацию о возгорании подтвердила в эксклюзивном комментарии 24 Каналу спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
В настоящее время есть пожар в гаражном кооперативе. Горит двухэтажный гараж, там наши подразделения работают над ликвидацией возгорания,
– рассказала она.
Рубан также отметила, что сообщений о пострадавших пока не поступало. Она также подчеркнула, что дальнейшую информацию должны впоследствии обнародовать правоохранители.
В Киевской области молния попала в дом
- В ГСЧС 7 августа сообщили, что в селе Морозовка Броварского района Киевской области прогремели мощные взрывы. Так стало известно, что в один из домов этого населенного пункта попала молния.
- Пожар оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС на площади 180 квадратных метров. В службе подчеркнули, что они привлекли 3 единицы техники и 10 человек личного состава.
- Также молния привела к возгоранию хозяйственного здания в селе Сухолучье Вышгородского района. Туда к тушению были привлечены 2 единицы техники и 6 человек личного состава.
- В результате попадания молний в здании пострадавших – не было. Спасатели оперативно ликвидировали последствия ненастья в населенных пунктах области.
- Следует отметить, что синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Киевской области 7 августа В частности там даже объявили первый или желтый уровень опасности.