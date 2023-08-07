Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Згодом на місці вибуху спалахнула пожежа, яку наразі приборкують рятувальники, передає 24 Канал.
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У Вишгороді лунали вибухи й спалахнула пожежа
Очевидці повідомили, що ввечері 7 серпня вони почули гучний звук вибуху. Далі стало відомо, що чоловік запустив гранату по одному з приватних гаражів у Вишгороді.
На місце вже прибули пожежники й намагаються ліквідувати наслідки пожежі. Інформацію про загоряння підтвердила в ексклюзивному коментарі 24 Каналу речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
На цей момент є пожежа в гаражному кооперативі. Горить двоповерховий гараж, там наші підрозділи працюють над ліквідацією загоряння,
– розповіла вона.
Рубан також зазначила, що наразі повідомлень про постраждалих не надходило. Вона також підкреслила, що подальшу інформацію мають згодом оприлюднити правоохоронці.
На Київщині блискавка влучила в будинок
- У ДСНС 7 серпня повідомили, що в селі Морозівка Броварського району Київської області пролунали потужні вибухи. Так, стало відомо, що в один з будинків цього населеного пункту влучила блискавка.
- Пожежу оперативно ліквідували підрозділи ДСНС на площі 180 квадратних метрів. У службі наголосили, що вони залучили 3 одиниці техніки та 10 осіб особового складу.
- Також блискавка спричинила загоряння господарчої будівлі у селі Сухолуччя Вишгородського району. Туди до гасіння було залучено 2 одиниці техніки та 6 осіб особового складу.
- Внаслідок влучання блискавок у будівлі постраждалих осіб – не було. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки негоди у населених пунктах області.
- Варто зазначити, що синоптики попереджали про погіршення погодних умов у Київській області 7 серпня. Зокрема, там навіть оголосили перший або жовтий рівень небезпеки.