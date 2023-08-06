У понеділок вітер буде південно-східним та західним зі швидкістю 7 – 10 метрів за секунду. 7 серпня в Україні буде мінлива хмарність з проясненнями.
До теми В Україні різко похолодає: синоптики назвали дату
Де очікувати опади 7 серпня
На Півночі та у Центрі будуть короткочасні дощі з грозами. Через ці опади метеорологи оголосили на Київщині 1 рівень небезпеки (жовтий). На Заході сильно дощитиме. У західних областях теж очікуються грози. На Півдні та Сході опади не очікуються. Там буде суха і спекотна погода.
На Заході очікується сильне зниження температури. Там вдень стовпчики термометрів показуватимуть +17…+23. На Півночі буде +23…+28, а в Центрі – +26…+30. На Півдні стовпчики термометрів показуватимуть +28…+33. Найспекотніше буде на Сході, де температура може піднятися до +38.
Температура у найбільших містах
- Київ +23...+25
- Ужгород +17...+19
- Львів +18...+20
- Івано-Франківськ +18...+20
- Тернопіль +18...+20
- Чернівці +21...+23
- Хмельницький +20...+22
- Луцьк +17...+19
- Рівне +20...+22
- Житомир +21...+23
- Вінниця +21...+23
- Одеса +28...+30
- Миколаїв +30...+32
- Херсон +32...+34
- Сімферополь +32...+34
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +28...+30
- Чернігів +26...+28
- Суми +29...+31
- Полтава +27...+29
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +33...+35
- Донецьк +32...+34
- Луганськ +35...+37
- Харків +35...+37
Прогноз погоди на 7 серпня / Карта Укргідрометцентру