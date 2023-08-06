У понеділок вітер буде південно-східним та західним зі швидкістю 7 – 10 метрів за секунду. 7 серпня в Україні буде мінлива хмарність з проясненнями.

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Де очікувати опади 7 серпня

На Півночі та у Центрі будуть короткочасні дощі з грозами. Через ці опади метеорологи оголосили на Київщині 1 рівень небезпеки (жовтий). На Заході сильно дощитиме. У західних областях теж очікуються грози. На Півдні та Сході опади не очікуються. Там буде суха і спекотна погода.

На Заході очікується сильне зниження температури. Там вдень стовпчики термометрів показуватимуть +17…+23. На Півночі буде +23…+28, а в Центрі – +26…+30. На Півдні стовпчики термометрів показуватимуть +28…+33. Найспекотніше буде на Сході, де температура може піднятися до +38.

Температура у найбільших містах

  • Київ +23...+25
  • Ужгород +17...+19
  • Львів +18...+20
  • Івано-Франківськ +18...+20
  • Тернопіль +18...+20
  • Чернівці +21...+23
  • Хмельницький +20...+22
  • Луцьк +17...+19
  • Рівне +20...+22
  • Житомир +21...+23
  • Вінниця +21...+23
  • Одеса +28...+30
  • Миколаїв +30...+32
  • Херсон +32...+34
  • Сімферополь +32...+34
  • Кропивницький +25...+27
  • Черкаси +28...+30
  • Чернігів +26...+28
  • Суми +29...+31
  • Полтава +27...+29
  • Дніпро +31...+33
  • Запоріжжя +33...+35
  • Донецьк +32...+34
  • Луганськ +35...+37
  • Харків +35...+37


Прогноз погоди на 7 серпня / Карта Укргідрометцентру