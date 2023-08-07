Более того, Гидрометцентр и дальше прогнозирует грозы и ливни на территории Киевской области, поэтому спасатели призывают быть особенно осторожными и не подвергать себя опасности.

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Молния попала в дом

7 августа в 05:36 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение, что в селе Морозовка в результате разряда молнии загорелся жилой дом.

Пожар оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС на площади 180 квадратных метров. Были привлечены 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

В этот же день в 06:12 в селе Сухолучье Вышгородского района молния привела к возгоранию хозяйственного здания. К тушению были привлечены 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Сегодня дождь в большинстве регионов

Отметим, что 7 августа синоптики прогнозировали, что дождь будет идти в большинстве областях. На Севере и Центре прогнозировали кратковременные дожди с грозами, а в Киевской области даже объявили 1 уровень опасности (желтый).

Уже днем 7 августа столицу накрыла непогода – начался сильный ливень и местами даже град. На Западе прогнозируют сильные дожди.