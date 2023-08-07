Также в городе бурлит мощный ветер. Что сейчас происходит в столице с погодой – читайте далее в материале 24 Канала.

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В Киеве бурлит непогода

Днем 7 августа в некоторых районах столицы начался дождь. Также местами наблюдается шквальный ветер.

Важно! В Украине сегодня, 7 августа, объявили штормовое предупреждение. Его прогнозируют в западных, северных и большинстве центральных областей.

Кстати, в Киеве затапливает уже не только улицы, но и подъезды. Например, как в доме, расположенном в Соломенском районе.

В столице затапливает подъезд: смотрите видео

Последствия непогоды в столице: смотрите видео

Напомним, что 7 августа в 5:36 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение, что в селе Морозовка в результате разряда молнии произошло возгорание жилого дома. Пожар оперативно был ликвидирован. На месте происшествия задействовано 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

Кроме этого, в этот же день в 6:12 в селе Сухолучье Вышгородского района молния привела к возгоранию хозяйственного здания. К тушению были привлечены 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Непогода на Киевщине

В Киевской области устраняют последствия непогоды. На утро 7 августа вернули свет более 29,6 тысяч семей в 123 населенных пунктах, которые обесточивались полностью или частично. Возобновили работу 58 линий электропередачи и 1158 трансформаторных подстанций.

Больше всего пострадали от непогоды Бучанский, Фастовский, Обуховский районы. Сильный порывистый ветер привел к массовым падениям деревьев, которые повлекли за собой разрушение опор и разрывы проводов линий электропередачи.

В настоящее время еще обесточены 34 населенных пункта, из-за чего без света остаются 6278 домов.

Погода в Украине 7 августа