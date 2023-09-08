Окрім самого чоловіка у помешканні більше жертв чи постраждалих не було. Сама квартира чоловіка зазнала ушкоджень.

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Що відомо про трагічний випадок у Вишневому

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов подія сталася близько 16 години. Тоді жителі міста Вишневе повідомили про вибух та задимлення в одній із багатоповерхівок.

У Вишневому сталося задимлення у багатоповерхівці / Відео з телеграм-каналу Андрія Нєбитова

В одному з помешкань поліцейські виявили тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати М-50. За попередніми даними громадянин вчинив самогубство,

– сказав він.

У Вишневому чоловік підірвався на гранаті / Фото з телеграм-каналу Андрія Нєбитова

Наостанок Нєбитов застеріг громадян, що якщо хтось відчуває зміни у своєму психологічному стані, тривогу та пригніченість, він рекомендує звертатися за фаховою допомогою.

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