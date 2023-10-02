От полученных травм парень и девушка погибли на месте. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Смотрите также Выпрыгнул с балкона многоэтажки: в Днепре подросток покончил с собой

В Киеве с балкона выпали брат и сестра

Трагедия произошла около 12:00 2 октября. Возле многоэтажки на улице Никольско-Слободская прохожие обнаружили двух людей без признаков жизни. Они, вероятно, разбились в результате падения с 24 этажа.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и медики. Предварительно установлено, что погибшие – это брат и сестра, 2005 и 2006 года рождения.

Сейчас правоохранители общаются с очевидцами происшествия, а также устанавливают родственников и близких погибших.

Другие подобные трагические случаи