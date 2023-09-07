Правоохранители уже начали уголовное производство. Об этом рассказала спикер полиции Черкасщины Наталья Ткачук.

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Медики пытались реанимировать, к сожалению, не удалось

Трагическое событие произошло 6 сентября около 18:20 на улице Нижняя Горовая в Черкассах.

По предварительным данным, мать отвлеклась домашними делами и не заметила, как девочка самостоятельно пододвинула стул, залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку открытого окна. Сетка не выдержала нагрузки и ребенок выпал с десятого этажа,

– отметила Наталья Ткачук.

Прибывшие медики пытались реанимировать ребенка. К сожалению, девочка скончалась.

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