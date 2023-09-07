Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. Про це розповіла речниця поліції Черкащини Наталія Ткачук.
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Медики намагалися реанімувати, на жаль, не вдалося
Трагічна подія сталася 6 вересня близько 18:20 на вулиці Нижня Горова в Черкасах.
За попередніми даними, мати відволіклася домашніми справами й не помітила, як дівчинка самостійно підсунула стілець, залізла на підвіконня та сперлась на москітну сітку відчиненого навстіж вікна. Сітка не витримала навантаження й дитина випала з десятого поверху,
— зазначила Наталія Ткачук.
Медики, які прибули на місце, намагалися реанімувати дитину. На жаль, дівчинка померла.
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У Запоріжжі також випала дитина
- Ввечері 18 серпня поліції повідомили, що з вікна квартири багатоповерхівки у Хортицькому районі випала дівчинка.
- Правоохоронці встановили, що дитина, залишившись в кімнаті без нагляду батьків, забралася на підвіконня. Виглядаючи на вулицю, маленька сперлася на москітну сітку, яка не витримала її ваги. У результаті падіння дитина отримала тілесні ушкодження. Її негайно ушпиталили.