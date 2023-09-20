Инцидент произошел 19 сентября. Правоохранители получили вызов во вторник вечером около 18:30.

К теме Оперлась на москитную сетку: в Запорожье из окна 5 этажа выпал 2-летний ребенок

Что известно о несчастном случае

В Киеве мальчик лечился в инфекционно-диагностическом отделении детского медучреждения. Он находился в палате на 4-м этаже больницы. Когда отец оставил ребенка без присмотра, он оперся на москитную сетку и выпал из окна.

К счастью, юный пациент выжил, однако получил многочисленные тяжелые травмы. По данным следствия, мальчик приземлился на парапет второго этажа.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры города Киева начато расследование по факту травмирования малолетнего ребенка на территории детской больницы,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Следователи Шевченковского управления полиции в Киеве проводят досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия. Отмечается, что сведения об этом событии уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 137 ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей").

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