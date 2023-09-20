Інцидент стався 19 вересня. Правоохоронці отримали виклик у вівторок ввечері приблизно о 18:30.

До теми Сперлась на москітну сітку: у Запоріжжі з вікна 5 поверху випала 2-річна дитина

Що відомо про нещасний випадок

У Києві хлопчик лікувався в інфекційно-діагностичному відділенні дитячого медзакладу. Він перебував у палаті на 4 поверсі лікарні. Коли батько залишив дитину без нагляду, вона сперлася на москітну сітку та випала з вікна.

На щастя, юний пацієнт вижив, однак отримав чисельні тяжкі травми. За даними слідства, хлопчик приземлився на парапет другого поверху.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування за фактом травмування малолітньої дитини на території дитячої лікарні,

– мовиться у повідомленні прокуратури.

Слідчі Шевченківського управління поліції у Києві проводять досудове розслідування та встановлюють всі обставини події. Зазначається, що відомості про цю подію вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 137 ("Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей").

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