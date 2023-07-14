Правоохранители рассказали, что инцидент произошел около 19:00. Девочка находилась дома. Она оперлась на москитную сетку и выпала из окна. Правоохранители установили, что малышка упала на козырек цокольного этажа.
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К счастью, девочка выжила. Ее срочно госпитализировали.
Из окна третьего этажа выпала четырехлетняя девочка: она доставлена в больницу. Несчастный случай произошел в селе Петропавловская Борщаговка, около 19 часов. Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы,
– говорится в сообщении.
Правоохранители продолжают работу на месте инцидента.
В Белой Церкви мальчик выпал из окна
Недавно схожий инцидент, к сожалению, произошел и в Белой Церкви. Там из окна выпал мальчик, который тоже облокотился на москитную сетку. Когда та не выдержала, ребенок упал со второго этажа. К счастью, мальчик выжил. В больнице у него диагностировали травму головы и перелом бедра.
Родителей просят быть внимательными и осторожными. В жаркий сезон нельзя оставлять детей без присмотра у открытых окон. Москитная сетка ситуацию не спасет.