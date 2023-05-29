Случай произошел в Белой Церкви 29 мая. Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Что с малышом

Годовалый мальчик облокотился на москитную сетку и та не выдержала. Ребенок выпал со второго этажа.

К счастью, малыш выжил, однако его срочно госпитализировали. Врачи осмотрели мальчика и обнаружили травму головы и перелом бедра. В полиции призвали родителей быть особенно внимательными в сезон открытых окон.

Позаботьтесь о безопасности детей, не оставляйте малышей без присмотра. Помните, москитная сетка не защищает, устанавливайте блоки для окон, сделайте так, чтобы ребенок не имел доступ к окну,

– подчеркнул Небитов.

В Харьковской области нашли двухлетнюю Виолетту

В Харьковской области 23 мая исчезла 2-летняя Виолетта Мужичук. Она ушла со двора в селе Скрипаи Слобожанской общины, когда играла с братом-близнецом.

Ребенок искали почти 4 суток и, к счастью, обнаружили в лесу. С девочкой было все хорошо. Виолетта живая, но очень утомленная, жаждущая и голодная.

Известно, что ребенок из многодетной семьи. Ее отец сейчас защищает Украину на фронте, а мать ухаживает за детьми дома.