Випадок стався у Білій Церкві 29 травня. Про це розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
До речі У Києві діти з криками бігли в укриття під час атаки: щемливе відео
Що з малюком
Однорічний хлопчик сперся на москітну сітку й та не витримала. Дитина випала з другого поверху.
На щастя, малюк вижив, однак його терміново шпиталізували. Лікарі оглянули хлопчика і виявили травму голови та перелом стегна. У поліції закликали батьків бути особливо уважними в сезон відкритих вікон.
Подбайте про безпеку дітей, не залишайте малечу без нагляду. Пам'ятайте, москітна сітка не захищає, встановлюйте блоки для вікон, зробіть так, аби дитина не мала доступ до вікна,
– наголосив Нєбитов.
На Харківщині знайшли дворічну Віолетту
У Харківській області 23 травня зникла 2-річна Віолетта Мужичук. Вона пішла з двору в селі Скрипаї Слобожанської громади, коли бавилась з братом-близнюком.
Дитину шукали майже 4 доби і, на щастя, знайшли в лісі. З дівчинкою було все добре. Віолетта жива, але дуже стомлена, спрагла і голодна.
Відомо, що дитина з багатодітної сім'ї. Її батько зараз захищає Україну на фронті, а матір доглядає за дітьми вдома.