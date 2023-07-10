Сначала дети находились в реанимации. Теперь их жизни ничего не угрожает.

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Подробности инцидента

В субботу около половины восьмого вечера в полицию поступило сообщение, что в Сосницкой общине Корюковского района Черниговской области местный житель обнаружил троих детей, по виду учеников 7 или 8 класса, в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. На указанное место немедленно выехала группа по реагированию патрульной полиции и сотрудник подразделения ювенальной превенции.

Полицейские установили личности подростков: 13-летнего мальчика и двух девушек в возрасте 12 и 13 лет. На место сразу вызвали экстренную медицинскую помощь, доставившую детей в реанимацию местной больницы.

При выяснении обстоятельств происшествия полицейские установили, что к погружению детей в состояние опьянения причастны двое местных жителей в возрасте 18 и 19 лет. Эти люди приобрели и передали детям пол-литровую бутылку водки и несколько пластиковых бутылок пива.

Полицейские привлекли к ответственности лиц, приобретших детям алкоголь

На совершеннолетних, передавших детям алкоголь, составили по 3 протокола по статье 180 Кодекса Украины об административных правонарушениях (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения).

Также ювенальные полицейские привлекли к ответственности родителей мальчика и младшей из девушек и опекуна другой девочки. На них составили админпротоколы по части 1 статьи 184 КУоАП (невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей).

Важно. Если вы видите несовершеннолетних, которые распивают алкоголь – немедленно звоните 102. В полиции напомнили, что за продажу несовершеннолетним алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий предусмотрен штраф в размере от 6 800 до 13 600 гривен.