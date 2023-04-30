В полиции рассказали, что семья проживала в съемной квартире на 16 этаже. Мужчина на момент трагедии был на работе.
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Вероятно, это был несчастный случай
Стражи порядка отмечают, что ранее семья не попадала в поле зрения полиции. На учете по службе по делам детей семья также не состояла.
Женщина с ребенком выпали с 16 этажа / Фото полиция Одесской области
Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции устанавливает все обстоятельства трагического события. Предварительно событие квалифицировали как несчастный случай.
Другие трагедии в Украине
- 19 апреля в Виннице из окна многоквартирного дома выпал малолетний ребенок. Местный житель сообщил спасателям, что двое детей в возрасте 2 и 3 лет закрылись в квартире изнутри.
- К моменту прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна квартиры. В считанные минуты девочку госпитализировала бригада экстренной медицинской помощи.
- В Киевской области 12-летняя ребенок покончил с собой. Мать нашла своего сына мертвым на чердаке дома. О трагедии в селе Стритовка Киевской области женщина сообщила правоохранителям. По предварительным данным, причиной смерти могло быть самоубийство.
- В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства гибели подростка. Полиция Киевщины призвала родителей уделять особое внимание воспитанию и досугу детей.
- В феврале девушка 13 лет выпрыгнула с балкона многоэтажки в Одессе. Спасти подростка не удалось.
- По предварительной информации, девушка спрыгнула с общего балкона, расположенного на 9 этаже дома. Что именно стало причиной – пока неизвестно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.