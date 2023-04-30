У поліції розповіли, що сім'я проживала в орендованій квартирі на 16 поверсі. Чоловік на момент трагедії був на роботі.
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Ймовірно, це був нещасний випадок
Правоохоронці зазначають, що раніше сім'я не потрапляла у поле зору поліції. На обліку у службі у справах дітей сім'я також не перебувала.
Жінка з дитиною випали з 16 поверху / Фото поліція Одеської області
Наразі слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції встановлює всі обставини трагічної події. Попередньо, подію кваліфікували як нещасний випадок.
Інші трагедії в Україні
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- На момент прибуття підрозділу рятувальників одна із дівчаток випала з вікна помешкання. За лічені хвилини дівчинку госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги.
- У Київській області 12-річна дитина вкоротила собі віку. Мати знайшла свого сина мертвим на горищі будинку. Про трагедію у селі Стрітівка, що на Київщині, жінка повідомила правоохоронцям. За попередніми даними, причиною смерті могло бути самогубство.
- Нині правоохоронці з'ясовують обставини загибелі підлітка. Поліція Київщини закликала батьків приділяти особливу увагу вихованню та дозвіллю дітей.
- У лютому дівчина 13 років вистрибнула з балкона багатоповерхівки в Одесі. Врятувати підлітка не вдалося.
- За попередньою інформацією, дівчина зістрибнула із загального балкона, розташованого на 9 поверсі будинку. Що саме стало причиною – поки не відомо. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.