Трагедия произошла в Соборном районе города по улице Писаржевской 24 сентября. В настоящее время продолжаются следственные действия, передает 24 Канал.

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В Днепре подросток покончил с собой

В сети 24 сентября сообщили, что с балкона на 9 этаже многоэтажки самостоятельно выпрыгнул подросток. Пока неизвестно, что стало причиной таких действий несовершеннолетнего. Также местные жители утверждают, что на месте трагедии нашли записку предположительно предсмертную.

В комментарии 24 Канала в пресс-службе полиции Днепра сообщили, что не могут разглашать детали дела, ведь продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все происшествия трагедии. Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса с дополнительной квалификацией "Самоубийство".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего ребенка. Светлая память

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