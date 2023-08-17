Жуткий инцидент произошел вечером 16 августа на улице Драгоманова. Одна из девочек там жила.

К теме В Киеве две девочки выпали с 15 этажа: следователи предполагают, что могло быть самоубийство

Что известно о школьницах

Эти девочки были подругами. В день трагедии одна школьница пришла в гости к другой. Это мог быть не несчастный случай, а самоубийство. По предварительной версии от СМИ, дети не случайно выпали с 15 этажа, а именно прыгнули вниз.

Полиция выясняет все обстоятельства гибели несовершеннолетних киевлянок и пока не озвучивает предварительных версий.

Специалисты должны обработать и проверить содержание телефонов и компьютеров девушек. Изучают круг общения, социальные сети. Следователи сейчас опрашивают друзей, знакомых и родственников девушек,

– объяснили копы.

Обратите внимание! Правоохранители пока не комментируют информацию о возможных предсмертных записках, но и не опровергают ее. Все детали не разглашаются, потому что идет расследование, к которому привлекли киберполицию.

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