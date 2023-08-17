Моторошний інцидент стався ввечері 16 серпня на вулиці Драгоманова. Одна з дівчаток там мешкала.

До теми У Києві двоє дівчаток випали з 15 поверху: слідчі припускають, що могло бути самогубство

Що відомо про школярок

Ці дівчата були подругами. В день трагедії одна школярка завітала в гості до іншої. Це міг бути не нещасний випадок, а самогубство. За попередньою версією від ЗМІ, діти не випадково випали з 15 поверху, а саме стрибнули вниз.

Поліція з'ясовує всі обставини загибелі неповнолітніх киянок та поки що не озвучує попередніх версій.

Фахівці мають опрацювати та перевірити зміст телефонів та комп’ютерів дівчат. Вивчають коло їх спілкування, соціальні мережі. Слідчі зараз опитують друзів, знайомих та родичів дівчат,

– пояснили копи.

Зверніть увагу! Правоохоронці наразі не коментують інформацію про можливі посмертні записки, але й не спростовують її. Всі деталі не розголошуються, бо триває розслідування, до якого залучили кіберполіцію.

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