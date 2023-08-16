Наразі правоохоронці встановлюють обставини загибелі дітей. Вони вивчають усі деталі трагедії, яка сталася на вулиці Михайла Драгоманова.
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Це може бути самогубство
Принаймні так кваліфікували трагедію слідчі. Як зазначають, о 18:20 до поліції Києва надійшла інформація. Згідно з нею, на вулиці Михайла Драгоманова виявили двох мертвих дітей.
Туди ж відразу ж вирушила слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції. Також на місце події виїхали співробітники ювенальної превенції та карета швидкої допомоги.
По прибуттю на місце події, правоохоронці виявили, що загинули 12-річні місцеві мешканки. Попередньо, вони випали з 15-го поверху багатоповерхівки.
Слідчий відділ Дарницького управління поліції розпочав кримінальне провадження. Поліція продовжує встановлювати обставини моторошного інциденту.
Напередодні ще один моторошний інцидент стався у Львові. Там на проїжджу частину разом із балконом упав чоловік.
Він помер у лікарні
- За наявною інформацією, 13 серпня пізно ввечері у Львові обвалився балкон на четвертому поверсі. На ньому у той момент перебував власник квартири.
- 43-річного постраждалого відразу ж доправили до лікарні святого Пантелеймона Першого територіального медоб'єднання Львова. Його госпіталізували у надважкому стані. Чоловік був у комі.
- Лікарі до останнього боролися за життя постраждалого. Впродовж певного часу серце 43-річного чоловіка билося. На жаль, о 04:00 14 серпня він помер у лікарні.
- Варто зауважити, що будинок порівняно нещодавно ремонтували. Оновлювали фасад споруди у 2014 році. Зробили це перед відкриттям торгового центру Forum, розташованого поблизу.
- Наразі на місці події про моторошний інцидент нагадує дерев'яна плита. Нею перекрили частину виходу на балкон з квартири. Комунальники демонтували його, а також балкон поверхом нижче, адже він теж зазнав ушкоджень.