В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства гибели детей. Они изучают все детали произошедшей на улице Михаила Драгоманова трагедии.
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Это может быть самоубийство
По крайней мере, так квалифицировали трагедию следователи. Как отмечают, в 18:20 в полицию Киева поступила информация. Согласно ей, на улице Михаила Драгоманова обнаружили двоих мёртвых детей.
Туда сразу же отправилась следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции. Также на место происшествия выехали сотрудники ювенальной превенции и карета скорой помощи.
По прибытию на место происшествия правоохранители обнаружили, что погибли 12-летние местные жители. Предварительно они выпали с 15-го этажа многоэтажки.
Следственный отдел Дарницкого управления полиции начал уголовное производство. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства жуткого инцидента.
Накануне еще один жуткий инцидент произошел во Львове. Там на проезжую часть вместе с балконом упал мужчина.
Он скончался в больнице
- По имеющейся информации, 13 августа поздно вечером во Львове обрушился балкон на четвертом этаже. На нем в тот момент находился владелец квартиры.
- 43-летнего пострадавшего сразу же доставили в больницу святого Пантелеймона Первого территориального медобъединения Львова. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина был в коме.
- Врачи до последнего сражались за жизнь пострадавшего. В течение некоторого времени сердце 43-летнего мужчины билось. К несчастью, в 04:00 14 августа он скончался в больнице.
- Следует заметить, что дом сравнительно недавно ремонтировали. Обновляли фасад постройки в 2014 году. Сделали это перед открытием торгового центра Forum, расположенного поблизости.
- Сейчас на месте происшествия о жутком инциденте напоминает деревянная плита. Ею перекрыли часть выхода на балкон из квартиры. Коммунальщики демонтировали его, а также балкон этажом ниже, ведь он тоже получил повреждения.