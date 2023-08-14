13 августа поздно вечером во Львове оборвался балкон на четвертом этаже. Владельца квартиры еще живого забрала скорая помощь.
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Получил травмы несовместимые с жизнью
Пострадавшего 43-летнего владельца квартиры сразу доставили в больницу святого Пантелеймона Первого территориального медобъединения Львова. Известно, что мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии – он находился в коме.
Врачи делали все возможное, чтобы спасти львовянина. Одно время его сердце еще билось. Однако 14 августа в 4:00 он скончался.
Погибший получил травмы, несовместимые с жизнью.
Обрушение произошло возле ТРЦ Forum
Как оказалось, дом, в котором произошла трагедия, недавно ремонтировали. Его фасад, который и обрушился, обновляли в 2014 году к дню открытия ТРЦ Forum, расположенного рядом.
Сейчас участок огородили, коммунальщики работают на вышке, чтобы демонтировать поврежденные балконы. Причины инцидента выясняют соответствующие службы.
Из-за неустойчивых конструкций травмируются и погибают люди
- Недавно во Львове случился подобный инцидент. 31 июля на улице Джерельной, 43 произошел обвал балкона. Однако тогда, к счастью, обошлось без жертв.
- Этим летом в Кривом Роге по улице Бирюзова обрушился балкон на втором этаже. В момент падения на нем находились супруги. Люди получили телесные повреждения.
- В Днепре обрушился балкон на шестом этаже, когда на него вышла пенсионерка. 80-летнюю женщину отвезли в больницу. Впрочем, спасти ее не удалось.