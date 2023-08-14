Как оказалось, балкон обрушился вместе с мужчиной. К счастью, он жив.

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Во Львове обвалился балкон с мужем

Как стало известно, обрушение произошло возле ТРЦ Forum. Балкон упал на проезжую часть.

К счастью, 43-летний мужчина, находившийся на балконе, жив. Его оперативно забрала карета скорой помощи и отвезла в больницу св. Пантелеймона Первого территориального медобъединения Львова, где медики оказывают необходимую помощь.

Последствия падения балкона во Львове: смотрите видео

Известно, что мужчина жил в этом доме. Сама квартира – приватизированная.

Соответствующий участок коммунальщики уже огородили. Отмечается, что фасад этого дома ремонтировали до открытия торгового центра Forum менее 10 лет назад. В настоящее время специалисты обследуют участок и выясняют детали инцидента.



Во Львове обвалился балкон / фото горсовета



Падение балкона во Львове / фото горсовета

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