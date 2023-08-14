Як виявилось, балкон обвалився разом з чоловіком. На щастя, він живий.
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У Львові обвалився балкон з чоловіком
Як стало відомо, обвал стався біля ТРЦ Forum. Балкон впав на проїжджу частину.
На щастя, 43-літній чоловік, котрий перебував на балконі, живий. Його оперативно забрала карета "швидкої" допомоги та відвезла в лікарню св. Пантелеймона Першого територіального медоб’єднання Львова, де медики надають всю необхідну допомогу.
Наслідки падіння балкона у Львові: дивіться відео
Відомо, що чоловік жив у цьому помешканні. Сама квартира – приватизована.
Відповідну ділянку комунальники вже обгородили. Зазначається, що фасад цього будинку ремонтували до відкриття торгового центру Forum менш як 10 років тому. Наразі фахівці обстежують ділянку та зʼясовують деталі інциденту.
У Львові обвалився балкон / фото міськрада
Падіння балкона у Львові / фото міськрада
Інші подібні випадки
- Нагадаємо, у ніч проти 31 липня у Львові стався обвал балкона. Це трапилось на вулиці Джерельній, 43. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
- Зазначалося, що будинок є у співвласності управляючої компанії та мешканців. Сама квартира – багато років як приватизована, тож є власністю конкретних господарів.
- У Шевченківській районній адміністрації уточнили, що ділянку, де стався обвал, обгородили та розпочали забирати елементи балкона. Після цього фахівці обстежать увесь будинок.
- Окрім цього, у Києві на припаркований автомобіль впав балкон. Як стало відомо, шматок балкона впав на автомобіль Hyundai, який стояв біля житлового будинку. Удар був такої сили, що розбилося заднє скло в авто та погнулася стеля.
- У Львові внаслідок падіння фрагмента балкона була травмована 18-річна дівчина. Потерпілу доправили до комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку.