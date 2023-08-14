13 серпня пізно ввечері у Львові обірвався балкон на четвертому поверсі. Власника квартири ще живого забрала швидка допомога.

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Отримав травми несумісні з життям

Постраждалого 43-річного власника квартири одразу доправили до лікарні святого Пантелеймона Першого територіального медоб’єднання Львова. Відомо, що чоловіка госпіталізували у надважкому стані – він перебував у комі.

Лікарі робили все можливе, аби врятувати львів'янина. Певний час його серце ще билося. Втім, 14 серпня о 4:00 він помер.

Загиблий отримав травми несумісні з життям.

Обвал стався біля ТРЦ Forum

Як виявилося, будинок, в якому сталася трагедія, не так давно ремонтували. Його фасад, який і обвалився, оновлювали у 2014 році до дня відкриття ТРЦ Forum, що розташований поряд.

Наразі ділянку обгородили, комунальники працюють на вишці, аби демонтувати балкони, які зазнали ушкоджень. Причини інциденту з'ясовують відповідні служби.

Через несталі конструкції травмуються та гинуть люди