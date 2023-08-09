У поліції зазначили, що реабілітаційний центр, де стався конфлікт між пацієнтами, розташований в одному із сіл Львівського району.

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Під час сутички 23-річний мешканець Львівського району побив 30-річного львів'янина. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події,

– ідеться у повідомленні.

ZAXID.NET із посиланням на власні джерела пише, що у реабілітаційному центрі лікують нарко- і алкозалежних людей.

Підозрюваного затримали, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Увага! Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Раніше у Києві чоловік самокатом наїхав на автомобіль, після чого водій зробив йому зауваження. У відповідь на критику чоловік дістав пістолет та вистрілив у лобове скло машини.