В Одеській області застрелився депутат від партії "Довіряй ділам", – ЗМІ
Джерело:"Думська"
23 жовтня з'явилася інформація, що на Одещині застрелився депутат від партії "Довіряй ділам". За даними місцевих ЗМІ, мовиться про Василя Тимофєєва.
Як зазначають ЗМІ, депутат Шабівської сільської громади Василь Тимофєєв застрелився у власному будинку. Журналісти, посилаючись на власні джерела, розповіли про записку, яку залишив депутат.
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Залишив передсмертну записку
За даними ЗМІ, у передсмертній записці депутат Тимофєєв просить нікого не звинувачувати у тому, що він скоїв самогубство. Відомо, що він вистрелив собі у голову. Для цього використав стартовий (можливо, перероблений) пістолет.
Редакція 24 Каналу поспілкувалася з правоохоронцями Одеської області. Вони лиш підтвердили, що мають інформацію, що у Селі Шабо на Одещині скоїв самогубство 51-річний чоловік. Відомо, що наразі розпочалося кримінальне провадження за статтею 115 з поміткою "самогубство". Наразі це все, що змогли сказати правоохоронці.
Понад місяць тому стало відомо про смерть колишнього керівника Херсонської ОДА Геннадія Лагути. Згодом правоохоронці поділилися деталями його смерті.
Що відомо про смерть Геннадія Лагути
- 24 Каналу у поліції Києва повідомили, що правоохороці взялися за розслідування факту смерті колишнього чиновника Геннадія Лагути. Інцидент кваліфікують за статтею 115 – "вбивство, з додатковою кваліфікацією "самогубство" Кримінального Кодексу України.
- Власне, правоохоронці припускають, що Лагута міг скоїти самогубство. Слідчі розглядали всі версії, а також займалися встановленням деталей, опитуванням свідків і очевидців події.
- Власне, знайшли Лагуту мертвим 16 вересня у Солом'янському районі Києва поблизу гаражних приміщень. Звернімо увагу, що 13 вересня його дружина звернулася до Солом'янського управління поліції. Вона заявила, що її чоловік зник.
- Нагадаймо, що Геннадію Лагуті було 49 років. Він був главою Херсонщини на початку повномасштабного вторгнення. Після вторгнення Росії він виїхав з Херсона і майже на пів року зник, а 9 липня 2022 року його з посади глави звільнили.